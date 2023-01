Gollini arriva al Napoli | accordo con l’Atalanta | quanto costerà l’eventuale riscatto

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo due giorni di riposo riprenderanno oggi gli allenamenti per il, che guida con ancora maggiore autorità la classifica di Serie A. Il weekend di campionato – in attesa di Lazio–Milan di questa sera – ha allungato il vantaggio in graduatoria dei partenopei. Ciò non basta però per abbassare la guardia. Dunque Spalletti e i calciatori torneranno più carichi che mai per preparare la sfida contro la Roma di domenica prossima prevista allo stadio Maradona. Intanto la società è molto attenta alle dinamiche di calciomercato, con un colpo prossimo alla chiusura. Si tratta di Pierluigi, che arriverà alper fare da vice Meret. In giornata il suo trasferimento sarà formalizzato: sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport emergono anche i dettagli delfissato con ...

