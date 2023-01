Golf | Jon Rahm può tornare numero 1 del mondo al Farmers Insurance Open 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Torna ad accendersi la corsa al1 del, e lo fa al, di scena a San Diego, in uno dei percorsi più iconici del PGA Tour, Torrey Pines. Qui, dove per sette volte Tiger Woods ha posto il proprio marchio (l’ultima proprio dieci anni fa), Jonnon arriva solo per fare il bis del 2017, quando si mise alle spalle tutti con lo score di -13. Lo spagnolo, infatti, si potrebbe riprendere la vetta dell’OWGR con un risultato dal terzo posto (solitario) in su. Attenzione, però: dal momento che Rory McIlroy è in gara a parecchie migliaia di chilometri di distanza (Hero Dubai Desert Classic), la situazione potrebbe variare in base al risultato del nordirlandese. Va ricordato che, con il nuovo sistema di punteggio, a Dubai sono in palio molti meno punti rispetto ...