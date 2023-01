Golf | Bale parteciperà al torneo dl Pga Tour in California

(Di martedì 24 gennaio 2023) Garethinizia a giocare a. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio, il 33enne ex capitano della nazionale gallese ha fatto sapere chealdel PGAin programma a febbraio a Palm Beach, in Caifornia. L’ex ala d’attacco di Tottenham e Real Madrid sarà uno dei 156 dilettanti che parteciperanno alinsieme a uno stesso numero di professionisti, tra cui il campione degli Us Open Matt Fitzpatrick, il numero 5 del mondo Patrick Cantlay e Jordan Spieth, vincitore di tre major.s nel 2018 fu criticato dai tifosi del Real per un post in cui aveva indicato le sue priorità in ordine: “Galles.. Madrid. In questo ordine” SportFace.

Commenta per primo Garethsi dà ale questa volta fa sul serio . Sono passate solo due settimane dall'annuncio del ritiro, ma il gallese ex Tottenham e Real Madrid ha deciso di tuffarsi sulla sua passione:ha ...

Recently-retired Gareth Bale is set to make his PGA Tour debut when he joins the celebrity contingent in next week's AT&T Pebble Beach Pro-Am. Bale, 33, announced his retirement from football earlier ... Gareth Bale celebrated qualification for Euro 2020 with a Wales flag that read 'Wales. Golf. Madrid. In that order'