Gli ultimi giorni di Yana nella lettera della mamma | “Spero ancora di trovarla viva”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non si fermano le ricerche per trovare il corpo diMalaiko, la 23enne scomparsa nel nulla il 20 gennaio. “Mi aggrappo alla piccola speranza di rivedere mia figlia– scrive laTatiana Serbenchuk in unadal Canada, dove si trova per lavoro -. Neglimesisi lamentava del suo compagno”, ovvero l’ex fidanzato D.S., in carcere con le pesanti accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. “Molto spesso abusava di alcol e scompariva in compagnia di amici fino al mattino, ma lei non voleva assolutamente cambiarlo”. Ci aveva provato, ma i suoi tentativi, a quanto pare, si erano rivelati inutili. Neglitempi– sempre secondo il raccontomadre – sospettava che il compagno ...