Gli italiani stanno con Meloni | il sondaggio che fa impazzire la sinistra

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tiene Fratelli d'Italia così come non arretra la fiducia nella premier Giorgia. L'ultimoTecnè è in controtendenza rispetto ad altre rilevazioni e riserva per il partito della presidente del Consiglio un dato sempre molto altro che non parre sentire più di tanto delle fibrillazioni sul caro-carburante. FdI resta stabile al 31% e si conferma in cima alla classifica del gradimento degli. Nelrealizzato per l'agenzia Dire sulla base di interviste realizzate il 19-20 gennaio su un campione di mille persone, spicca il dato del Movimento 5 stelle che scende al 17,4% perdendo lo 0,2% rispetto a sette giorni prima. Fa registrare una leggera risalita per il Pd che si porta al 15,5% (+0,3%). Tornando al centrodestra, anche la Lega è stabile al 9%, lieve aumento per il Terzo polo che fa ...