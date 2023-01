Gli italiani stanno con il centrodestra | fiducia alta nel governo e nella Meloni

(Di martedì 24 gennaio 2023) I sondaggi continuano a premiare il: momento positivo per Forza Italia. Gli elettori si fidano dell'esecutivo e del presidente del Consiglio. Cala il Movimento 5 Stelle

ilGiornale.it

La luna di miele trae il centrodestra non è affatto giunta al termine. A dispetto delle voci e dei gufi della sinistra,elettori continuano a fidarsi della coalizione che ha vinto in maniera netta le ...Credo sia questo il senso della rubrica social del premier,Appunti di Giorgia, con cui si è deciso di aggiornaresu quello che il governo sta facendo. Questo dialogo aperto e ... Fiat 600, gli italiani hanno finalmente le ruote ai piedi SANTA MARIA DI SALA - Generalmente ci sono due tipi di sindaco di paese: il tecnico e il passionale. Il primo conosce ogni minimo ingranaggio della macchina amministrativa, la burocrazia ...In dodici anni il club bianconero ha versato 837 milioni di euro nelle casse di club di Serie A e B. Inoltre, premi di valorizzazione e ingaggi ai “prestiti”. Più di qualunque società ...