Giusy Meloni | lo studio si fa rovente | sorriso d’oro e scollatura da panico

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 gennaio 2023)di sicuro sta realizzando i sogni della propria carriera, con una serie di collaborazioni che le stanno dando notorietà. Una delle cose più complicate al giorno d’oggi è di sicuro riuscire a far parte del mondo del giornalismo sportivo, con le donne che di recente hanno avuto modo di poter mettere a tacere tutta una serie di infondati stereotipi. Quante volte abbiamo sentito dire che il gentil sesso non può in alcun modo far parte della realtà sportiva, ma per fortuna c’è stata l’occasione ancora una volta di mettere a tacere del tutto anche i più duri a cambiare idea. Una delle ragazze determinanti da questo punto di vista è stata la sensazionale, una di quelle donne che di sicuro non può passare inosservata ogni qualvolta mette piede nellodi SportItalia. InstagramIl ...