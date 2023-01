Giustizia | Renzi | Nordio persona libera | non mollerà

"Chi non vuole affrontare laattacca Nordio. Oggi si è insediato il Csm e noi sappiamo che la magistratura deve ... Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a L'aria che tira, su La 7. "...Oggi quello che sta accadendo è che chi non vuole riformare laattacca Nordio". Così Matteoa L'Aria che Tira su La7.

"Chi non vuole affrontare la giustizia attacca Nordio. Oggi si è insediato il Csm e noi sappiamo che la magistratura deve cambiare. Nordio è l'unico che può cambiare davvero" lo stato delle cose "tant ...