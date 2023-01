Giustizia | Maschio FdI | “Sì al dialogo con Anm e avvocati Lavoro per una mediazione | ma non al ribasso”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Il clima è infiammato e si rischiano strumentalizzazioni fuori contesto. Lancio un appello al confronto e all’equilibrio e alla delicatezza che il tema richiede”. Così intervistato dal Corriere della Sera Cirodi Fratelli d’Italia fa il punto sulle fibrillazione in materia di. E il tentato processo al ministro Carlo Nordio da parte delle opposizioni. Con alcuni magistrati a soffiare sul fuoco., Ciro: sono per la linea del“Io sono sempre stato per la linea del”, spiega il presidente della commissionedella Camera. Deciso a orientare anche i lavori della commissione “al confronto e all’ascolto di tutte le voci. Magistrati inclusi. Fuori delle mischie televisive per trovare soluzioni di buon ...