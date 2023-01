“Giulia Salemi sceglie i tweet contro di me” | le accuse di Luca Onestini dopo la diretta del GF Vip

(Di martedì 24 gennaio 2023), campione indiscusso di salto da un reality all’altro,la Spagna è tornato ad allietarci in Italia con il suo “umore alto tutta la vita”.aver negato la pace a Nikita Pelizon, al termine dell’ultimadel Grande Fratello Vip si è lamentato pure diaccusa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Al Grande Fratello Vip Luca Onestini si è scagliato controche, a suo dire, leggerebbe solamente messaggi negativi sul suo conto in quanto amica della sua ex, Soleil Sorge. Luca Onestini contro Soleil A quanto pare non corre buon sangue tra Luca ...E sui social i telespettatori si sono schierati, come ha fatto notare. La maggior parte del pubblico ha preso le parti di Oriana. Non solo, molti telespettatori si sono duramente ...

Verissimo, Sonia Bruganelli e l’inaspettato complimento a Giulia Salemi Isa e Chia

I tweet di fine puntata di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Giulia Salemi: "Sogno due figli Libero Tv

Luca contro Giulia Salemi, lo sfogo notturno di Onestini: "Amica di Soleil" Biccy

Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli a Verissimo: le donne del GF Vip | Video Mediaset SuperGuidaTV

"Giulia Salemi sceglie i tweet contro di me", le accuse di Luca Onestini dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo.Luca Onestini ce l'ha con Giulia Salemi. Nel post puntata piovono le critiche contro l'influencer e regina dei social al Gf Vip ...