Giulia Salemi risponde per le rime alle accuse di Luca Onestini

L'opinionista, che ha fatto arrivare la notizia negli studi di Mediaset, ha confermato: " Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha ...Subito dopo la nuova puntata di ieri sera, Luca Onestini si è lasciato andare a un duro sfogo controper il ruolo che svolge nello studio del programma. L'ex tronista per iniziare ha detto: 'Nel reality che ho fatto in Spagna era un po' diversa l'impostazione che ha lei in questo GF'. A ...

GF Vip, Luca Onestini attacca Giulia Salemi: lo sfogo nella notte dopo la diretta Today.it

Luca Onestini contro Giulia Salemi: Amica di Soleil, legge solo i tweet negativi su di me Fanpage.it

I tweet di fine puntata di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Giulia Salemi: "Sogno due figli Libero Tv

Giulia Salemi al GF Vip brilla con le paillettes color bronzo: il mini abito costa quasi mille euro Stile e Trend Fanpage

Giulia Salemi replica a Luca Onestini che l’aveva accusata di leggere solo i tweet dei suoi hater perché amica di Soleil Sorge ...GF Vip, la mamma di Onestini attacca Nikita e Antonino: Sonia Bruganelli e Soleil Sorge la accusano La puntata di ieri sera lunedì 23 gennaio del ...