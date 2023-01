Giulia Salemi ribalta Luca Onestini e si difende dalle accuse | “Se leggessi ciò che pensa la gente di te…”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Secondoil ruolo dial Grande Fratello Vip mancherebbe di obiettività: il motivo? La forte mole di commenti negativi alla sua persona da quando si trova all’interno del reality show.demolisceL’ex tronista dall’umore alto tutta la vita ha accusato la regina dei social di essere poco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'opinionista, che ha fatto arrivare la notizia negli studi di Mediaset, ha confermato: " Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha ...Subito dopo la nuova puntata di ieri sera, Luca Onestini si è lasciato andare a un duro sfogo controper il ruolo che svolge nello studio del programma. L'ex tronista per iniziare ha detto: 'Nel reality che ho fatto in Spagna era un po' diversa l'impostazione che ha lei in questo GF'. A ...

GF Vip, Luca Onestini attacca Giulia Salemi: lo sfogo nella notte dopo la diretta Today.it

Luca Onestini contro Giulia Salemi: Amica di Soleil, legge solo i tweet negativi su di me Fanpage.it

I tweet di fine puntata di Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Giulia Salemi: "Sogno due figli Libero Tv

Giulia Salemi al GF Vip brilla con le paillettes color bronzo: il mini abito costa quasi mille euro Stile e Trend Fanpage

Giulia Salemi ribalta Luca Onestini e si difende dalle accuse del concorrente del GF Vip: “Se leggessi ciò che pensa la gente di te…”.Giulia Salemi replica a Luca Onestini che l’aveva accusata di leggere solo i tweet dei suoi hater perché amica di Soleil Sorge ...