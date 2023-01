Giugliano | bimba di 2 anni ingerisce droga detenuta dal padre | denunciato

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unadi dueè stata portata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli la scorsa notte: ha ingerito accidentalmente una sostanza stupefacente trovata dentro casa. Il, residente ain Campania, aveva segnalato ai sanitari la possibilità che la figlia avesse potuto essersi messa in bocca dell’hashish. Dopo aver assunto la sostanza, la piccola ha iniziato a sentirsi poco bene. È stata visitata prontamente dai medici che l’hanno tenuta in osservazione, sarà dimessa con una prognosi di due giorni. I carabinieri ella stazione diin Campania, dopo essere intervenuti nell’Ospedale Santobono, hanno perquisito l’abitazione dove vive la piccola, sequestrando 2,3 grammi di hashish. Ilè statoper ...

