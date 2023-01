Giorgio Manetti si scaglia contro Gemma Galgani | “Scandaloso!”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023)è stato uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Anche se non fa più parte del parterre del Trono Over, ha decisamente lasciato il segno. Molti lo ricorderanno per il legame con. Di recente, l’uomo ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo Tv dove ha parlato proprio della donna. Si è soffermato anche sul ruolo di Alessandro Sposito e sulla possibilità di tornare a partecipare al dating show di Maria De Filippi. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne,critica apertamente l’ex fidanzata: “Dignità”...