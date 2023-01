Gina Lollobrigida | aperto il testamento | metà patrimonio al figlio e metà al factotum Piazzolla

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ecco le volontà dell’attrice. Un trust per le opere d’arte, sempre ae all’imprenditore Horatio Pagani: dovrà organizzare mostre nel mondo. I vasi etruschi allo Stato. La legale del tuttofare: «Porterà avanti le volontà della signora»

Ormai sono giorni che Barbara d'Urso nel suo rotocalco pomeridiano in onda su Canale 5 parla die di tutte le polemiche scoppiate subito dopo la sua morte. Oggi è intervenuto in diretta uno dei migliori amici dell'attrice morta a 95 anni, Adriano Aragozzini. E quest'ultimo, ...Un patrimonio per due quello di, scomparsa il 16 gennaio scorso all'età di 95 anni. Secondo le volontà dell'attrice, il cui testamento è stato reso noto oggi , metà della cospicua eredità andrà al figlio Andrea ...

Gina Lollobrigida, il factotum Piazzolla sull'eredità: «Non prenderò neanche un centesimo: farò come voleva lei» Open

L'ultima intervista, mai andata in onda, di Gina Lollobrigida: "Rigau Dovrebbe stare in galera" TGCOM

Gina Lollobrigida, circo mediatico insensibile e cinico Gazzetta di Parma

Aperto il testamento di Gina Lollobrigida. A chi va il patrimonio Come rende noto il Corriere della Sera, l'attrice ha deciso di dividere i suoi… Leggi ...A pochi giorni dalla morte di Gina Lollobrigida, è stato reso noto il testamento dell’attrice morta a Roma all’età di 95 anni. In base a quanto si apprende la grande attrice, così come… Leggi ...