Gianni Sperti contro un cavaliere di Uomini e Donne | “Sei un pagliaccio”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel corso della messa in onda didi oggi, martedì 24 gennaio, abbiamo potuto assistere a una scenata di gelosia che Riccardo Guarnieri ha fatto nei confronti di Gloria, oltre a un’accusa pesantissima lanciata dall’opinionistaverso uno dei cavalieri del trono over. Ecco di chi e cosa parliamo. Riccardo Guarnieri geloso di Gloria Dopo la discussione a cui abbiamo assistito tra Lavinia Mauro e uno dei suoi corteggiatori, si passa al Trono Over con Riccardo che mette in evidenza la sua gelosia nei confronti di Gloria, dopo che la dama si è intrattenuta a ballare con un altro. La dama si è poi difesa dalla reazione del tarantino dicendo testuali parole: “non eri così caloroso nel parlare“, ma ilha poi replicato dicendo che ...