Gianni Agnelli - LAvvocato dimezzato

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) I tempi un po' confusi che viviamo aprono però grandi opportunità. Si può, per esempio, provare a riscrivere la storia, se non la si conosce o mal si adatta ai piani che abbiamo in mente. Pochi, ormai, sanno come obiettare. In questa storia rinnovata, spinti dagli anniversari, sono comparsi anche alcuni ritratti dell'avvocato. Ritratti firmati e di grande formato, ma in cui il soggetto non è venuto molto bene. Da un lato - e giustamente questi rompono con la tradizione per cui un defunto merita solo onori. Dall'altro necessitano di qualche annotazione. Perché in qualunque stile uno dipinga, lo spirito dell'uomo, i tratti che contano - per quanto interpretati - dovrebbero conservare un fondo di verità.era stato dipinto come un grande bluff in un ricordino giornalistico del 2013. Ma l'immagine era talmente sopra ...