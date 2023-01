Gianni Agnelli | la Juve ricorda l' Avvocato a 20 anni dalla morte con le sue frasi celebri

(Di martedì 24 gennaio 2023) Chiude un virgolettato che si legge all'ingresso dellontus Museum: 'Mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornale la lettera J. Penso subito alla'. Non visualizzi questo ...

"Con il suo amore verso la Juventus,è stato un punto di riferimento. Un filo bianconero ha legato la sua esistenza. E tantissime sue frasi ancora oggi orientano i tifosi della Signora mostrando di cosa sia fatta la ..."Sei sempre stato il mio supereroe e lo resterai per sempre. Non c'è giorno in cui non senta la tua mancanza ma so che da lassù sei il mio più grande angelo custode". A scriverlo su Twitter è Lapo ...

Gianni Agnelli vent'anni dopo. John Elkann: “La lezione di mio nonno” la Repubblica

Vent'anni senza Gianni Agnelli, l'ultimo capitano d'industria Milano Finanza

L'avvocato Agnelli a New York. Tra arte, moto e feste con gli amici la Repubblica

Lapo Elkann ricorda Gianni Agnelli: 'Sei sempre stato il mio supereroe' - Attualità Agenzia ANSA

Ufficiale gentiluomo e grande viveur, Gianni Agnelli e' stato un emblema di stile, vero e proprio ambasciatore dell'eleganza nel mondo. Un mito, celebrato persino da un quadro di Andy Warhol, che in ...Dopo la bufera per la penalizzazione ai danni della Juventus, a cui la Corte d'appello Federale ha tolto 15 punti in classifica per la vicenda plusvalenze, parla John Elkann, l'ad ...