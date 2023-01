Gianluca Grignani | “Non vedo mio padre da 15 anni né tre dei miei quattro figli”

(Di martedì 24 gennaio 2023)racconta la genesi del pezzo che porterà alla 73esima edizione del “Festival di Sanremo”, un capitolo doloroso della sua vita che parla del difficile rapporto con il. Il cantante milanese torna indietro con la memoria ad una telefonata di suoin cui la irrompe la domanda: “Tu verrai o no al mio funerale?”. “Ogni volta che la sento mi toglie un dubbio e me ne mette un altro, un brano che mi tocca sia comeo che come”, ammettein un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. E svela: “Miosta bene ed è ancora in vita anche se non ci vediamo da almeno 15. Vive in Ungheria. Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei che gli scoppiasse il cuore…”. “Se ne è ...

Corriere della Sera

Il cantautore porter a Sanremo il brano Quando ti manca il fiato dedicato al padre, con il quale non ha pi rapporti: Non so se dovrei accusare o scusare . uninedito quello intervistato dal Corriere della Sera in merito al brano dedicato al padre Quando ti manca il fiato , che presenter al prossimo festival di Sanremo. Ogni volta che la ...Sempre conosciuto per la sua vita al di fuori dell'ambito musicale,non ha mai smesso di raccontarsi, mostrando L'articolo Intervista, il cantante confessa: "Non vedo tre dei miei figli" proviene da True ... Gianluca Grignani a Sanremo: «Una canzone per mio papà: ha sbagliato ma oggi mi manca» In vista di Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato il significato del brano inedito. A quanto pare non si tratterà della classica stori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...