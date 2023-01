Ghislaine Maxwell | «La foto del principe Andrea con Virginia Giuffre è un falso» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023)ne è certa. Ladelconè finta. Unmontaggio. La donna lo ha sostenuto in un intervista rilasciata al talk show statunitense Jeremy Kyle Live dal carcere della Florida dove è detenuta dall’anno scorso. Deve scontare una pena di 20 anni per aver aiutato il finanziere Jeffrey Epstein a commettere gli abusi sessuali di cui è stato trovato colpevole prima della sua morte, nel 2019. «Non ci credo che quellaè vera. Nemmeno per un secondo», la si sente dichiarare alle telecamere della trasmissione incollegamento. «Non c’è mai stato un originale, finora io ho solo vistocopie», ha aggiunto parlando del noto scatto che sarebbe ...