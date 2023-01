GF Vip | Luca Onestini e mamma Carla | arriva la stoccata di Soleil Sorge

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)“cinguetta” contro, la madre dell’ex fidanzatoE’ con un pungente Tweet che, ex fidanzata di, lancia unasenza precedenti a, la madre del Vip romagnolo. Le cause sono da imputare all’atteggiamento cheavrebbe assunto nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip nei confronti di Nikita Pelizon e che l’influencer italo-americana – ovviamente alla sua maniera – non ha potuto fare a meno di commentare. Nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio,non ha speso parole gentili nei riguardi della modella triestina, tacciando Nikita di falsità e affermando in diretta tv e a gran ...