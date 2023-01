GF Vip | Giulia Salemi “cinguetta” contro Luca Onestini Il Tweet

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)twitta su: “Ti nasconderesti. Io sono quella buona” Sono trascorse ormai 24 ore dal termine della puntata del Grande Fratello Vip che ha visto come indiscussi protagonisti, la madre Carla e Nikita. Ad essere sotto accusa nelle ultime ore è proprio la mamma del Vip romagnolo e le parole spese nei confronti di Nikita durante la succulenta puntata: “Mio figlio si è comportato bene con te. Avresti potuto essere usata e buttata via come ha fatti Antonino con Oriana”. La frase di mamma Carla – risultata infelice per molti – viene male interpretata non solo da Nikita ma anche da una folta rosa di fan e addicted del programma. Stando a quanto dichiara, infatti, mamma Carla non intendeva “augurare” a Nikita un uomoche la usasse ...