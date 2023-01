L'affondo di Signorini GfDe Donà troppo magra L'allarme dei fan: 'Aiutatela'. E parla anche Sonia Bruganelli Nicole Murgia in confessionale Ebbene, dopo l'ultima puntata del reality ...Antonino Spinalbese , nonostante il flirt con Oriana Marzoli e gli avvicinamenti aDe Donà e Nicole Murgia , pensa solamente a Ginevra Lamborghini . La ex concorrente del Grande Fratelloè nel suo cuore tanto da considerarla una 'storia in sospeso' . Antonino parla di ...

Gf Vip, Giaele De Donà troppo magra L'allarme dei fan: «Aiutatela». E parla anche Sonia Bruganelli ilmessaggero.it

Grande Fratello Vip, Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma: chi sarà eliminato I sondaggi Biccy

Gf Vip, Antonino Spinalbese punge Giaele De Donà. C'entra il matrimonio TorreSette

Grande Fratello Vip, Antonino provoca Giaele: 'Fra poco farai anche il divorzio qui' Blasting News Italia

Gf Vip, la confessione di Giaele De Donà ad Antonino Spinalbese: «Mi sei mancato tantissimo» leggo.it

Confusa dalle continue contraddizioni di Daniele, Oriana si lamenta con i suoi compagni del comportamento del VIP ..."Ci sono delle cose in sospeso", Antonino parla di Ginevra dopo la diretta del Grande Fratello Vip: "non voglio metterla in difficoltà".