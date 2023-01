Gf Vip | Elenoire Ferruzzi attacca Daniele | «Non ascolta nessuno | è uno stratega» L' affondo di Signorini

Mediaset Infinity

Magli ha fatto presente che in realtà non ha mai parlato di lei, neanche in bene. ... Grande Fratello7: nomination La puntata è andata verso la conclusione con le nomination, che hanno ...Difatti la Ferruzzi ha colto la palla al balzo per sferrarle una bella frecciata velenosa: Grande Fratello, la concorrente delusa daFerruzzi: 'Non dovevi commentare una cosa simile' ... Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro: "Stratega" E' delusa e ferita Elenoire Ferruzzi e durante la puntata di lunedì sera del Grande fratello Vip, appena ne ha avuto la possibilità ha attaccato senza mezzi termini Daniele. Alfonso Signorini ha ...Indice dei contenuti1 Grande Fratello Vip 23 gennaio, Oriana Marzoli vs Antonella Fiordelisi2 Wilma Goich è eliminata3 Grande Fratello Vip 23 gennaio, le nomination Condividi su Lunedì 23 gennaio, dal ...