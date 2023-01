Gf Vip | Antonella Fiordelisi incinta? «Un video svela la verità» Poi l' annuncio agli altri vipponi

...panino per poi godersi la puntata del GFe fare il tifo per il fratello Edoardo. L'ex gieffina più volte ha commentato le dinamiche della casa e ha avuto anche un violento scontro con...Gf, Luca Onestini a Nikita Pelizon: "Fossi in te mi vergognerei come un cane" Qualche giorno fa,... Signorini ha mostrato una clip in cui la Pelizon, chiacchierando in sauna con, ha ...

Gf Vip 7, Sonia sceglie Antonella e asfalta Oriana: “Mitomania” Libero Magazine

Gf Vip, Antonella Fiordelisi e l'assorbente: scoppia la lite con Donnamaria Corriere dello Sport

Un acceso scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

"Grande fratello vip 7", nella nuova puntata il faccia a faccia tra Antonella e Oriana: sarà tregua Io Donna

Antonella a Oriana al Gf Vip: Insensibile con le donne, Signorini: Tu le dici che va con tutti Fanpage.it

"Quando lui mi urla in piscina ‘Hai sempre frainteso tutto io ti ho sempre vista come un’amica’, è chiaro che mi ferisce" ...Oriana Marzoli c'è rimasta male per il fatto che Edoardo Donnamaria l'ha nominata al GF Vip. Ecco cosa si sono detti dopo la puntata ...