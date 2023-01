Gf Vip 7 | una frase di Oriana Marzoli a Luca Onestini durante la clip su Nikita Pelizon non passa inosservata sul web | è polemica

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Continua a far discutere il rapporto trala diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato unanella qualemimava ad Antonella l’approccio adottato danei suoi confronti. Il conduttore però ha rivelato che i filmati a sostegno della tesi dinon ci sono e che nessuno dei concorrenti in casa ha appoggiato quanto rivelato dalla ragazza. Sul web, nelle ultime ore, sta circolando un video che sta facendo molto discutere. Mentre Alfonso stava annunciando lariassuntiva sulla vicenda,sono sobbalzati dal divano, con lache sussurrava “Ma non ti avevano detto che non c’erano delle ...