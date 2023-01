GF Vip 7 | Soleil Stasi commenta la madre di Luca Onestini | “Non stupitevi”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, sui social si è scatenato un vero e proprio scontro tra le fan di– nonché di suaCarla, intervenuta in trasmissione per supportarlo e per sparare a zero sui suoi “nemici” – e chi invece difende a spada tratta Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, che sono stati insultati anche pesantemente dalla donna. Nella questione si è inserita la ex diSorge. GF Vip 7, la replica diSorge alladiSenza mai nominarla direttamente,Sorge hato ladi(che per qualche mese, quando era fidanzata con l’ex tronista di Uomini ...