Gf Vip 7 | Nicole Murgia confessa cosa le avrebbero detto in Confessionale “dopo quella frase del ca**o” | web indignato

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’edizione del Gf Vip 7 non manca di far discutere. Questa volta a finire al centro delle polemiche, alcune rivelazioni diche non sono passate inosservate al popolo del web. La ragazza si era lasciata andare ad alcune frasi infelici sui down, utilizzando il termine in maniera del tutto inappropriata. Resasi conto dell’erroreha rivelato a Giaele De Donà di essere corsa immediatamente in: Come quando l’altra volta me ne sono uscita condelche ho, sono andata subito ine loro mi hanno“tranquilla”.: -“volta che me ne sono uscita condel ...

Monta subito la polemica per quanto è avvenuto al Grande Fratelload opera diMurgia . Qualche giorno fa, la concorrente si è lasciata sfuggire una frase non certo felice riguardo alle persone affette da sindrome di Down. Ebbene, dopo l'ultima puntata del ...... per come si veste" Grande Fratello, una sorpresa per Luca Onestini, la mamma Carla: "Sono contentissima di come ti stai comportando" Grande Fratello, l'avvicinamento traMurgia e ...

