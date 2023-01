GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 29 | “I parenti sono sempre più un disastro”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Amici, non vi nego che ieri ad un certo punto avrei spento la TV. Ho provato un tale fastidio che manco quando devo mettermi a dieta provo. Questa edizione è iniziata malissimo con la storia di Marco Bellavia e sta continuando peggio. Non cisanti in quella casa e questo lo dirò “in tutti i luoghi e in tutti i laghi” cit. Penso che un cast così tremendo non ci sia mai stato, ma vi rendete conto che grazie a questi vipponi sento la mancanza di Alex Belli???? Ma perché mi fate questo? Premesso che quest’anno trovo tutti, chi più e chi meno, finti, ho trovato davvero brutto l’accanimento verso Nikita. Sta ragazza sta passando da pazza visionaria quando cii video che confermano quello che sostiene da un mese. Tra l’altro non si può ridurre tutto a “rosica perché ha preso il palo”, perché il punto non è quello. Luca ha palesemente giocato con lei ...