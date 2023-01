“GF Vip 7” | la madre di Luca Onestini choc su Nikita Pelizon e Spinalbese | il web insorge

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) News tv. “GF Vip 7”, cosa è successo all’ultima puntata? È questo quel che gli utenti, che non hanno potuto seguire la diretta di ieri sera, lunedì 23 gennaio 2023, si stanno chiedendo su Google. Sarebbe più corretto dire “Cosa non è successo”. Quel che è andato in onda è stato senza dubbio uno spettacolo desolante, con un Alfonso Signorini visibilmente in difficoltà. Ladell’ex tronista bologneseha rivolto frasi pesantissime alla modellae all’ex compagno di Belen Rodriguez Antonino, scatenando la rabbia di alcuni in studio e del popolo del web. Leggi anche l’articolo —> “GF VIP” 7, Dana Saber spara a zero su una vippona: “Puzzava” Al Grande Fratello Vip 7, nel corso della 29esima puntata in onda lunedì 23 gennaio, è andato ...