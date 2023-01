“GF Vip 7” | Antonino Spinalbese | “Patto segreto con Oriana”

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) News Tv. Una puntata decisamente effervescente quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, lunedì 23 gennaio 2023. Un appuntamento che ha lasciato strascichi fuori e dentro la Casa più spiata di Italia. Tra i protagonisti della serata senza dubbio. Una volta finita la messa in onda l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, parlando a tu per tu con alcuni inquilini, ha approfittato per fare una clamorosa rivelazione suMarzoli, con cui i rapporti sono gelidi da tempo. Secondo quanto riportato da “La Nostra Tv”, l’uomo ha rivelato che avrebbe fatto uncon la ragazza per salvaguardare il suo orgoglio. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Sonia Bruganelli attaccaMarzoli: “Mitomane” “GF Vip 7”,...