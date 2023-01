(Di martedì 24 gennaio 2023) L'S&P global flash Pmi composite dellasi è attestato a 49,7 a, in aumento rispetto a rispetto al 49 di dicembre. Sebbene l'sia in territorio di contrazione per il ...

Indomani i mercati sono in attesa dell'IFO. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti giovedì i ...L'S&P global flash Pmi composite dellasi è attestato a 49,7 a gennaio, in aumento rispetto a rispetto al 49 di dicembre. Sebbene l'sia in territorio di contrazione per il settimo ...

Germania, indice GFK febbraio migliora a -33,9 punti - Economia e ... Finanza Repubblica

Germania: indice Pmi sale a gennaio a 49,7 - Economia Agenzia ANSA

Indice GFK Germania in febbraio Borsa Italiana

L'indice Zew sulle aspettative dell'economia tedesca sale di 40 punti ... Verità e Affari

Germania, Indice ZEW in gennaio Borsa Italiana

(Teleborsa) - Migliora ancora la fiducia dei consumatori tedeschi. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per febbraio 2023 un valore di -33,9 punti, rispetto al -37,6 di ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...