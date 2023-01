Geolier | chi è il rapper | Carriera | vita privata e fidanzata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)è uno dei giovanidella scena musicale italiana, un nome da tenere in considerazione visto il suo grande talento e il successo raggiunto negli ultimi anni. Molto amato dai giovani della generazione Z,viene da Napoli e le sue canzoni rispecchiano il suo vissuto. Emanuele Palumbo, alias, nasce a Napoli il 23 marzo 2000, sotto il segno dell’Ariete. Il fulcro della suaè uno dei quartieri più difficili della città, che rappresenta però per lui una fortuna. Il giovane, infatti, è nato e cresciuto a Secondigliano, quartiere che a lui ha portato solo fortuna, visto che gli ha dato la possibilità di capire cosa significa conquistarsi tutto, quando si vive in un ambiente non proprio sereno e facile. Grazie a questo, nascono i testi delle sue ...