Gemelle rare nascono tenendosi per mano — guardale 9 anni dopo | ancora inseparabili

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quando mia mamma scoprì di essere incinta di me, era andata ad una visita di routine per assicurarsi che tutto fosse apposto ed è rimasta scioccata. Mamma si sentiva peggio rispetto alla precedente gravidanza. L’ecografia ha riveltato il perché. Nella pancia di mamma non c’era un solo bimbo, ma ce n’erano due. So che mia mamma, come tutte le mamme di gemelli, ha avuto incredibili difficoltà a prendersi cura di due bambini allo stesso tempo, ma crescere da gemello è un’esperienza fantastica. Quando Sarah e Bill Thistlethwaite hanno scoperto che stavano aspettando dei gemelli nel 2014, erano ovviamente strafelici. Ma la felicità è subito stata mischiata con la preoccupazione quando i dottori hanno scoperto che i bimbi erano gemelli monoamniotici, il che significa che condividevano un unico sacco amniotico —anziché averne uno proprio — durante la gestazione. La ...

Ogni tanto si sbandava forte (le torri, la crisi Lehman o le primavere arabe), ma quei tre ... Che le dipendenze dal 90 percento delle terreprocessate in Cina o dal 60 percento dei ...... @olsenoracle , @mystyelmkaolsen , solo per citarne alcuni, raccolgono le immagini delle loro,,... Gli sposi erano vestiti di nero Il nero è il colore prediletto delleOlsen , emblema di ...

Due gemelle festeggiano i 200 anni Sardegna Reporter

Psoriasi pustolosa generalizzata, i centri del Lazio Osservatorio Malattie Rare

La tecnologia del film Avatar per diagnosticare più rapidamente le ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Malattie infiammatorie croniche intestinali, al via “IBD Cooking ... Osservatorio Malattie Rare

Miastenia gravis, il ruolo del centro di riferimento in relazione alla ... Osservatorio Malattie Rare

Prendendo spunto dalla «motion capture», ricercatori in Uk e Italia hanno messo a punto un algoritmo in grado anche di aumentare l’efficacia degli studi clinici ...Due studi innovativi - “Wearable full-body motion tracking of activities of daily living predicts disease trajectory in Duchenne muscular dystrophy” e A La tecnologia del film Avatar per diagnosticar ...