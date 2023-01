GdS – Gomis | “Il Rennes mi ha escluso | sono sul mercato La Serie A? Perché no”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) 2023-01-23 21:35:19 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il portiere, 29 anni e reduce dal Mondiale con il Senegal, l’anno scorso è stato tra i migliori della Ligue1: “Ora mi alleno ma non mi convocano. E io voglio giocare” Se il, in primavera, ha ritrovato la via dell’Europa League, lo deve anche a Alfred, che ha chiuso la passata stagione tra i migliori cinque portieri di Ligue 1 per reti inviolate e, al pari di Donnarumma, al terzo posto, per media reti incassate. Eppure, dal 21 maggio e il 2-2 con il Lilla, l’italosenegalese di 29 anni non ha più giocato, nonostante sia persino stato convocato per il Mondiale in Qatar. Una situazione paradossale che però offre nuove prospettive dial giocatore formato al Torino, aperto a nuovi progetti. Sotto contratto ...