Gazzetta – Nainggolan strizza l’occhio alla Spal | ‘Se De Rossi ha bisogno | pronto ad aiutarlo’

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) 2023-01-24 17:32:46 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa ddello Sport: In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il belga vicino al ritorno in Italia racconta di tifare Napoli per la lotta scudetto (“mi auguro cheletti ce la faccia”) “Se Dehadi me, gli posso dare una mano: sonoad aiutarlo”. Lo dice forte e chiaro, Radja, nell’intervista concessa a radio Kiss Kiss Napoli. “Ho sentito Daniele anche oggi – ha proseguito – abbiamo un’amicizia importante, che va oltre il calcio. Lanon è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante”. Sono giorni delicati, per il centrocampista belga, sempre più vicino ad un ritorno in Italia. E in Serie A sa già per chi fare il ...