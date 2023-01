Gatto resta incastrato | cosa fanno i vigili del fuoco #24gennaio

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Si è infilato in una canna fumaria non utilizzata rimanendoin un'intercapedine del muro di un'abitazione di Sandrigo, in provincia di Vicenza. Protagonista della disavventura un gatto. Ad accorgersi della sua presenza gli abitanti dell'appartamento che hanno sentito un miagolio senza capirne la provenienza. Idelarrivati da Vicenza, hanno individuato la canna fumaria e andando nel sottotetto, hanno aperto una parte di muratura individuando qualche metro più sotto il gatto. La squadra ha provveduto a fare dei fori nell'abitazione all'altezza dove si trovava il gatto e aiutandosi con la mano è stato alzato da sotto fino a quando l'operatore nel sottotetto l'ha potuto afferrare tirandolo fuori. Il micio è stato messo in una gabbietta e consegnato a una volontaria. Nell'attesa che i ...