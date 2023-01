Futuro e connettività La conferenza spaziale europea secondo Saccoccia

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il settoreeuropeo si ritrova a Bruxelles per la 15esiman space conference, l’incontro annuale che riunisce i principali stakeholder del comparto per due giorni di dibattiti e scambi incentrati sul tema del 2023: Securing the future of Europe in space. Unapiù che altro di natura istituzionale e politica, “affollatissima e con una grande voglia di ripresa” dopo le restrizioni portate dall’emergenza pandemica, dove emerge “una grande volontà di parlare di”, senza dimenticare di lasciare grande spazio alla crisi ucraina e “all’impatto che ha e avrà insulle attività spaziali”. Così ha commentato con entusiasmo ad Airpress la prima delle due giornate diil presidente dell’Agenziaitaliana (Asi), Giorgio ...