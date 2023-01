Furto di 14 pistole al Comune di Frattaminore | presa guardia giurata

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer ildi 14, oltre a 115 proiettili, avvenuto lo scorso ottobre aldi, i carabinieri di Caivano hanno arrestato unadi 42 anni di Frattamaggiore, in esecuzione di un’ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Il colpo sarebbe stato messo a segno insieme ad altre persone non ancora identificate. Dopo ildelle armi sono state rubate anche delle carte d’identità più una somma di denaro in contanti. All’interno della casa comunale i ladri sarebbero entrati attraverso un cantiere edile adiacente. Secondo la ricostruzione degli investigatori ,dopo il colpo l’uomo si sarebbe allontanato utilizzando l’auto dell’istituto di ...

In concorso con altre persone non ancora identificate, lo scorso 27 ottobre, nella casa comunale di Frattaminore, l'uomo perpetrava ildi 14Beretta 7.65 e di 115 proiettili dello ...Rubati quindici fucili, tre, gioielli e denaro. Portati via anche due Rolex. Qualcuno ...stesso modello segnalato in altre zone della Ciociaria dove si sarebbero registrati tentativi di. ...

Rubano pistole dal Comando della Municipale: arrestata una guardia giurata NapoliToday

Frattaminore, guardia giurata arrestata per il furto di 14 pistole ilmattino.it

Guardia giurata ruba pistole vigili urbani e carte identità | larampa La Rampa

Furto di armi a Boville Ernica, i Carabinieri sulle tracce di un'auto scura anagnia.com

Frattaminore, arrestata una guardia giurata: ha rubato 14 pistole e ... Il Meridiano News

Una guardia giurata arrestata per aver rubato pistole al comando di Polizia Municipale. I Carabinieri di Caivano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio GIP de ...Per il furto di 14 pistole, oltre a 115 proiettili, avvenuto lo scorso ottobre al Comune di Frattaminore, i carabinieri di Caivano hanno arrestato una guardia giurata di 42 anni di Frattamaggiore, in.