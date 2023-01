Fuoco e fiamme a Uomini e Donne a causa di un bacio | ecco tra chi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel corso della puntata di oggi, martedì 24 gennaio, dici sono stati numerosi colpi di scena che hanno letteralmente infuocato lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Nello specifico, a far nascere questo risentimento, è stato unche ha scatenato l’ira di un ragazzo che ha rischiato di abbandonare lo studio. Ma scopriamo nel dettaglio quanto accaduto e di chi stiamo parlando. Ildella discordia La puntata riprende dal trono di Lavinia Mauro; difatti, la tronista continua a confrontarsi con Alessio il rosso che non prende bene alcune sue scelte. Nello specifico, la ragazza è uscita in esterna con Alessio il moro e tra di loro è scattato un. Ildella discordia, tra la tronista e il suo corteggiatore, suscita una ...