Frosinone | sei nuovi macchinari per la chirurgia oculare

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sempre più competitiva e all’avanguardia la Asl di. Si è dotata, infatti, di nuove attrezzature per la. Si può dire che ora l’Azienda Sanitaria del frusinate sia all’avanguardia.di ultima generazione Si tratta di sei nuove macchine, due per ogni UOSD, che consentiranno di eseguire con maggiore sicurezza ed efficacia gli interventi diper cataratta e malattie vitreo-retiniche. Queste macchine sono andate ad arricchire le dotazioni tecnologiche dei reparti degli ospedali Spaziani di, Santissima Trinità di Sora e Santa Scolastica di Cassino. I ringraziamenti I responsabili Dott. Luigi Baglioni e Dott. Luigi Pinchera ringraziano la Direzione della Asl, il Patrimonio, Provveditorato e la Uosd Ingegneria Clinica, per aver reso ...

Il 29 gennaio, come da calendario dell'amministrazione, si terrà la prima domenica ecologica dalle 8 alle 14, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Le successive domeniche ...