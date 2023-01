Frey | “Il Napoli è la meraviglia del calcio europeo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè ladelsecondo Sebastien. L’ex portiere dell’Inter elogia la squadra azzurra. L’ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina, Genoa e della nazionale francese, Sebastien, ha espresso il suo pensiero sull’attuale momento del, definendolo come “una grande sorpresa” e “ladel, non solo italiano”. Secondo, ilè una squadra in grado di competere con qualsiasi squadra di vertice in Europa, e questo è il risultato del grande lavoro svolto dall’allenatore Spalletti. L’ex estremo difensore ha espresso grande ammirazione per la capacità deldi giocare un ...