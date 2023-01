Frecciarossa Final Eight 2023 | aperta la procedura accrediti per i media

(Di martedì 24 gennaio 2023) La LBA comunica l’apertura delladi accreditoper ladi Coppa Italia in programma il 15, 16, 18 e 19 febbraioal PalaAlpitour. È possibile richiedere l’accreditoal seguente link: https://lbaf8-.xms.events IL TERMINE PER RICHIEDERE L’ACCREDITO E? GIOVEDI? 2 FEBBRAIO. La Lega Basket comunichera? la accettazione o meno dell’accredito entro lunedi? 6 febbraio. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Cinque giorni allaFour dell'Unipol Arena, vicinissima al sold - out (non perderti l'evento: clicca qui per ...Serie A1 di scendere in campo per i Quarti di Finale della Coppa Italia, ...La Lega Basket Serie A, con la collaborazione dell'Official Advisor Infront, ha siglato una partnership con Radio Deejay che sarà al fianco di LBA durante tutto il campionato e laEight di Torino, regalando ai tifosi intrattenimento, divertimento e grande basket. Nell'arco della stagione il pubblico di Radio Deejay potrà ascoltare direttamente dai ...

Coppa Italia Frecciarossa: obiettivo Final Four | Savino Del Bene ... Savino del Bene Volley

Coppa Italia Frecciarossa 23: Vero Volley Milano in campo contro ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Coppa Italia Femminile: in campo per i Quarti Corriere dello Sport

Aperta in sede la biglietteria per la Frecciarossa Final Eight 2023 ... Derthona Basket

Frecciarossa Final Eight 2023, prosegue la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti Sportando

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...Cinque giorni alla Final Four dell’Unipol Arena, vicinissima al sold-out (non perderti l’evento: clicca qui per assicurarti uno degli ultimi tagliandi): è il momento per le squadre di Serie A1 di scen ...