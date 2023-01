(Di martedì 24 gennaio 2023) Intervista alla direttrice dell'Ispra Maria Siclari. "Con i fondi ottenuti in extremis nella finanziaria mapperemo per primo lo Stretto di Messina. Ma siamo indietro rispetto alle altre nazioni". In quarant'anni compilato solo un foglio su due

Anche a livello idrogeologico la Provincia di Varese assicura una buona protezione, sia in termini di rischio(attestandosi al nono posto), sia di rischio(quindicesima in classifica).I l 93,9% dei comuni italiani è a rischio pere/o erosione costiera secondo ISPRA . Sono oltre 7 milioni le persone risiedono in territori fragili: oltre 1 milione vive in aree a ... Frane e alluvioni, l'Italia è il paese più a rischio d'Europa. "Ma la carta geologica è ancora a metà" Intervista alla direttrice dell'Ispra Maria Siclari. "Con i fondi ottenuti in extremis nella finanziaria mapperemo per primo lo Stretto di Messina.Anche Poli a rischio idrogeologico. La protezione civile in allerta e pronta ad un’esercitazione. Anche il piccolo comune situato tra Palestrina e Tivoli a circa 40 chilometri a sud-est ...