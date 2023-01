Fondi Pics | spazio per giovani in villa | struttura pronta a a maggio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Sopralluogo inComunale per una verifica periodica dell’andamento dei programmi di intervento sul territorio finanziati dal. Questa volta al centro dell’attenzione di amministratori e tecnici del Comune capoluogo sulla ricostruzione dello storico Bar nella corsia in prossimità del Viale degli Atlantici degli inizi del secolo scorso, una pregevole costruzione di architettura d’epoca che necessitava di un intervento radicale per la sua salvaguardia a causa del grave stato di deterioramento delle strutture portanti. Il padiglione fu costruito nel 1933 su progetto dell’architetto Frediano Frediani. Quella originaria del 1933 è stata abbattuta. Ora si presume che nel prossimo mese di, i lavori potranno essere conclusi. Il progetto del nuovo bar ha come obiettivo il restauro del ...