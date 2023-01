Fondazione Friuli | progetti di welfare di comunità sul territorio

Leggi su udine20

(Di martedì 24 gennaio 2023) Piace pensare che un piccolo contributo a rendere la nostra regione terza in Italia per qualità del, come indicato dalla recente indagine Unipol-Ambrosetti, lo abbia dato anche il sostegno che da cinque anni laindirizza adidisul. Sotto questo auspicio si apre il Bando2023, la linea di contributo che può contare anche quest’anno su 600mila euro di risorse e le cui domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. I, della durata massima prevista di un anno, potranno essere presentati da enti pubblici e privati non profit delle province di Udine e Pordenone. Il bando, inoltre, gode della collaborazione dell’amministrazione regionale e del sostegno ...