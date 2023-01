Foggia | abusi e violenze su pazienti psichiatrici | 30 misure cautelari

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) –su persone in condizioni di incapacità e/o di inferiorità fisica o psichica, ricoverate presso una struttura sociosanitaria-riabilitativa: eseguite 30. A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale die del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 30 persone, per i reati di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale ed altro ancora. L’attività di indagine, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di, è stata sviluppata in particolare dai militari del Nucleo Investigativo die del Nas del capoluogo ed è iniziata la scorsa estate. Le investigazioni condotte dai ...