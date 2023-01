Foggia | abusi e violenze su pazienti psichiatrici | 30 fermi tra operatori e infermieri | 25 le vittime

(Di martedì 24 gennaio 2023) Accertamenti, riscontri, acquisizioni: tutto è cominciato la scorsa estate e culmina oggi in un blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale die del Gruppo Tutela della Salute di Napoli. Un’operazione ribattezzata “New Life“, partita dalle prime ore della notte, e che ha portato all’arresto di 30 persone. Tutti addetti ai lavori, trae ineri, con reati a loro carico tra i più abietti: maltrattamenti aggravati. Sequestro di persona. Violenza sessuale. Favoreggiamento personale, ed altro ancora. E ancora: delle 30 misure cautelari eseguite stamane dai carabinieri per maltrattamenti eai danni diricoverati in una struttura socio-sanitaria riabilitativa del capoluogo dauno, 7 sono di custodia in carcere. 8 agli arresti domiciliari. 13 divieti di dimora con ...

