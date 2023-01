Fisco | Consulenti lavoro | potenziare strumenti incentivazione | in particolare crediti d' imposta

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Labitalia) - Per favorire la crescita del Paese nei prossimi anni bisognerà ancheglidifiscale, e ind'. Ne è convinto il Consiglio nazionale dell'ordine deidel, che questo pomeriggio nel corso di un'audizione al Senato presso la VI Commissione Finanze e Tesoro, ha avanzato numerose proposte nell'ambito di un'indagine conoscitiva in materia avviata dalla stessa Commissione. L'analisi e le proposte di riforma deidel- riassunte in un documento presentato al Parlamento - si sono concentrate sulle materie maggiormente attinenti alla propria competenza, ma con uno sguardo d'insieme ad altre macrocategorie ...