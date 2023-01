Fire Emblem Engage Recensione | torna indietro per andare avanti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)Dopo un capitolo memorabile, vasto, sfaccettato e amato come Three Houses, Intelligent System si sarà di sicuro trovata in difficoltà, pensando qualcosa come: e adesso? Come fare per eguagliare sé stessi con un nugolo di fan pronti a vivisezionare il capitolo successivo? Semplice: facendo dietrofront sulla quasi totalità delle aggiunte ludiche di Three Houses e parlando la lingua dei giocatori e dei capitoli storici. Accantonare le complessità di gestione “scolastica” dei personaggi giocabili, rinunciare a route separate e finali distinti. E poi, puntare tutto sul gameplay nudo e crudo, sui virtuosismi strategici e su una progressione lineare e perciò chiara, leggibile ma non meno sorprendente. Infine, inserire in modo organico e sensato (non fan service, ma fan service) eroi ben noti ...